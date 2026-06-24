Un terremoto de magnitud 7.1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintió este jueves 24 de junio en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

AFP

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas , la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, según información del USGS.

Personas evacuan edificios este miércoles, en Caracas (Venezuela). Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintió en gran parte del país. EFE/ Ronald Peña R

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.