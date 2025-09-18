Un fuerte sismo de magnitud 7,8 sacudió este viernes las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se produjo a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, con una profundidad de 10 kilómetros.

La magnitud y poca profundidad del evento motivaron que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitiera una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas. Hasta el momento, no se ha informado de víctimas ni daños materiales graves, aunque las autoridades locales se mantienen en alerta máxima.

Este terremoto ocurre pocos días después de otro fuerte movimiento en la misma zona, que es considerada una de las regiones más sísmicamente activas del planeta debido a la interacción de las placas tectónicas del Pacífico y de Okhotsk.

Las autoridades rusas recomendaron a la población costera mantener la calma, seguir las instrucciones de evacuación preventiva y permanecer atentos a los comunicados oficiales.