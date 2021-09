Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 con el epicentro cerca del balneario de Acapulco provocó escasos daños este martes por la noche en el centro y sur de México, a pesar de la intensidad del sismo.

El temblor se produjo a las 20.47 hora local, con el epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, indicó del Servicio Sismológico Nacional, que en un informe preliminar había informado de que el sismo era de magnitud de 6,9.

Como ha sucedido en anteriores movimientos telúricos, el cielo de la Ciudad de México se vio iluminado con destellos conocidos como “luces de terremoto”. La BBC de Londres ha explicado qué son estas misteriosos puntos de luz y qué relación tienen con el sismo.

Se produce una carga eléctrica

Los investigadores de la Universidad Rutgers (Estados Unidos) indican que estos destellos de luz se dan debido a que los deslizamientos del suelo muy próximos a las fallas geológicas de la Tierra producen una carga eléctrica.

Estas “luces de terremoto” han sido documentadas desde los años 1600, indica un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos.

Por ejemplo, dos días antes del terremoto de San Francisco en 1906, una pareja vio rayos de luz a los largo de todo el suelo. Incluso, evidencias de varios rayos de luz fueron captadas por las cámaras de seguridad durante el movimiento de magnitud 8,0 en Pisco (2007).

Investigación

Los destellos de luz pueden generarse antes o durante los movimientos telúricos. Los rayos que aparecen habitualmente en el cielo son el resultado de una acumulación de carga eléctrica de las nubes.

Sin embargo, los expertos de la Universidad de Rutgers sugieren que estas luces se producen por el aumento de carga eléctrica en el suelo cuando la Tierra se parte.

Los resultados de estos estudios fueron presentados por el ingeniero biomédico Troy Shinbrot. Su laboratorio hizo un modelo en miniatura de las tensiones, rupturas y forcejeos que ocurren durante los terremotos.

El equipo de Shinbrot llenó unos tanques con diferentes tipos de granos con harina hasta finas bolitas de vidrio. Posteriormente, las agitaron intermitentemente para generar grietas. Tras el proceso, observaron que se producían varios voltios de electricidad.

Por tal motivo, se sugiere que incluso pequeños deslizamientos en el suelo en las fallas geológicas son suficientes para que se cargue la Tierra y provocar estos rayos.

Los investigadores todavía no han podido averiguar por qué ocurre esta carga ni por qué aparecen algunas veces estas luces y otras no. “No todo gran terremoto está precedido por rayos. Ni después de todos los rayos que se dan en un cielo despejado son seguidos de un terremoto”, dijo Shinbrot.

“Hemos encontrado que parecen ser los precursores de algunos grandes terremotos, de magnitud 5 o mayores. Pero la señal del voltaje no es siempre la misma. Algunas veces es alta y otras baja”, agregó.

Finalmente, se puntualizó que estas luces podrían ayudar a prevenir los desastres naturales.