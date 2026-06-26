Al menos más de 40 mil personas figuran como desaparecidas en distintos registros ciudadanos tras el terremoto registrado en Venezuela. Así lo dio a conocer este viernes el periodista venezolano Efraín Cruz, durante una entrevista en Latina Noticias.

El comunicador explicó que estas cifras provienen principalmente de plataformas creadas por ciudadanos para reportar a familiares y conocidos que aún no han sido ubicados. Además, precisó que existe una diferencia entre estos listados y los datos difundidos por autoridades oficiales

“Las redes sociales han permitido ver un poco el tamaño de la tragedia que hasta ahora no es medible. Incluso hay aplicaciones aquí donde las personas se anotan buscando seres queridos que puedan estar desaparecidos y estamos hablando que ya hay más de 40 000 personas en esas listas”, explicó.





Labores de rescate avanzan con dificultades

Las operaciones de rescate continúan en diferentes regiones del país con apoyo de vecinos y voluntarios que participan en la remoción de escombros. Según el comunicador, la falta de maquinaria pesada en diferentes zonas ha limitado el avance de las labores de búsqueda.

“Lo de la maquinaria pesada, sí, ha tardado mucho en llegar, incluso el presidente Bukele en horas de de la noche dijo que estaba enviando al verla la situación que había realmente en Venezuela, estaban comenzando a mandar maquinaria pesada, porque sí es una realidad”, comentó.

En Caracas, se reportaron derrumbes de edificaciones donde aún existirían personas atrapadas bajo los restos. El acceso a estas áreas se ve dificultado por la interrupción de servicios básicos como electricidad e internet.

“En otros estados del país donde, bueno, lamentablemente la señal, digo, la parte eléctrica y la señal telefónica no nos permite saber medir en estas horas qué es lo que realmente está pasando”, agregó.

El periodista también confirmó que en distintas ciudades, la población enfrenta dificultades para acceder a servicios básicos y abastecimiento de alimentos. El transporte y otros sistemas de servicio público continúan operando de manera parcial o se encuentran suspendidos en áreas afectadas.

Las restricciones en electricidad y agua han afectado la rutina diaria de los habitantes en varias regiones. Mientras continúan las labores de rescate, muchas actividades educativas y laborales permanecen interrumpidas.