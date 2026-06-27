El número de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado miércoles aumentó a 1 430, mientras que la cifra de heridos ascendió a 3 238, según el último balance oficial difundido este sábado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El reporte también confirma que 3 142 familias quedaron damnificadas como consecuencia de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

Durante una transmisión por el canal estatal VTV, el funcionario actualizó las cifras de la emergencia que afecta principalmente al estado de La Guaira.

“A esta hora (...) estamos contabilizando que 1 430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”.

Más de 73 mil familias recibieron atención

Rodríguez informó que las autoridades han brindado asistencia a 73 736 familias desde que ocurrió el desastre. Precisó que las labores se concentran principalmente en La Guaira, ubicada al norte de Caracas, por ser la zona más golpeada por el doble terremoto.

El funcionario también indicó que un grupo de 16 médicos provenientes de Curazao llegó a Venezuela para apoyar la atención de los afectados. A ello se suma el despliegue de más de 30 000 militares, policías, rescatistas, médicos, paramédicos y psicólogos en las áreas afectadas.

Autoridades piden evitar viajes hacia La Guaira

Como parte de las acciones para facilitar la respuesta a la emergencia, Rodríguez pidió a la población no trasladarse por cuenta propia hacia el estado de La Guaira. Explicó que esta medida busca mantener despejadas las vías para el ingreso de maquinaria pesada y el traslado de personas heridas hacia centros de salud de esa región y de Caracas.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar mediante donaciones en los centros de acopio habilitados por las autoridades. También informó que en el Poliedro de Caracas continúa el registro de voluntarios que participarán en las labores de apoyo y asistencia a las víctimas.