El número de víctimas mortales por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio continúa en aumento. El último balance oficial del Gobierno venezolano eleva a 2.645 la cifra de fallecidos, mientras las autoridades mantienen las labores de rescate y atención a los damnificados en las zonas más afectadas.

El reporte también da cuenta de 12.666 personas heridas, además de miles de afectados por la destrucción de viviendas e infraestructura. Los equipos de emergencia continúan desplegados en distintos puntos del país para remover escombros y atender a la población.

Españoles también se encuentran dsaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó este sábado que el número de ciudadanos españoles fallecidos a causa de los terremotos aumentó de 32 a 34. Asimismo, precisó que 140 españoles permanecen desaparecidos y que 11 han sido localizados bajo los escombros, donde continúan las labores para rescatarlos.

Las autoridades españolas también indicaron que siguen habilitadas todas las líneas de emergencia consular para asistir a sus ciudadanos en Venezuela. Estos canales de atención pueden consultarse a través de las redes sociales del ministerio y de la Embajada de España en Caracas.

Familias continuan labores de búsqueda

Nueve días después de los sismos, familiares de las víctimas continúan esperando noticias de sus seres queridos. En las zonas afectadas han solicitado que se refuercen las tareas de búsqueda y la remoción de escombros para incrementar las posibilidades de encontrar personas con vida.

La región de La Guaira, ubicada al norte del país y cercana a Caracas, sigue siendo la más golpeada por los movimientos telúricos. En ese lugar permanecen desplegados rescatistas y personal de emergencia, aunque el paso de los días dificulta las operaciones.

Clases volverán en las zonas sin daños

En medio de la emergencia, el Ministerio de Educación de Venezuela anunció que las clases se reanudarán desde el lunes 6 de julio en los estados que no resultaron afectados por los terremotos. La medida solo alcanzará a los lugares donde la infraestructura educativa no presenta daños visibles.

En cambio, las actividades escolares continuarán suspendidas en las zonas impactadas por los sismos. Las autoridades señalaron que la prioridad es preservar la seguridad de los estudiantes, docentes y trabajadores de los centros educativos.

Continúa el envío de ayuda internacional

La asistencia humanitaria hacia Venezuela sigue llegando desde distintos países para atender a los damnificados. Ecuador envió un cuarto vuelo con ocho toneladas de suministros, que se suma a los tres cargamentos despachados durante la última semana.

Las donaciones buscan atender las necesidades de miles de personas que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por los terremotos. La ayuda incluye insumos destinados a fortalecer las labores de atención en las zonas más golpeadas por la tragedia.

Perú confirma víctimas y desaparecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que tres ciudadanos peruanos fallecieron como consecuencia de los terremotos ocurridos en Venezuela. Además, confirmó que siete connacionales permanecen desaparecidos, por lo que las gestiones para conocer su situación continúan en coordinación con las autoridades venezolanas.

El reporte fue difundido mientras prosiguen las operaciones de rescate y la actualización del balance oficial de víctimas. Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación de los ciudadanos peruanos afectados por la emergencia.