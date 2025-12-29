Un grave accidente ferroviario se registró este domingo en el sur de México, luego de que un convoy del Tren Interoceánico se saliera de la vía en el tramo correspondieDiante a la Línea Z, en la zona de Nizanda, estado de Oaxaca. El hecho dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 98 heridas, de las cuales al menos cinco permanecen en estado crítico.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina, el tren transportaba a 241 pasajeros y nueve tripulantes, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones. Tras el impacto, varias unidades cayeron por un desnivel de aproximadamente siete metros, lo que complicó las labores de auxilio.

Heridos

Equipos de emergencia evacuaron a las víctimas desde la zona del siniestro hacia centros de salud de la región del Istmo de Tehuantepec. Al menos 36 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde reciben atención especializada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que los heridos están siendo atendidos en hospitales del IMSS y del sistema IMSS-Bienestar en localidades como Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec. También dispuso que altos funcionarios del Ejecutivo se desplacen al lugar para coordinar la atención a los afectados y sus familias.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

Operativo de emergencia en la zona

Tras el accidente, autoridades federales y estatales desplegaron un amplio operativo de respuesta. En el área participan efectivos de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército y brigadas de rescate locales. Asimismo, se habilitaron ambulancias terrestres y una unidad aérea para evacuar a los heridos de mayor gravedad.

Las labores de rescate se concentraron en los vagones que quedaron fuera de la vía y en los pasajeros que fueron proyectados fuera del tren debido al impacto.

Investigación en curso

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, junto con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, inició una investigación para determinar por qué se produjo el descarrilamiento. Peritos técnicos evalúan el estado de la vía, del material rodante y las condiciones de operación del tren al momento del accidente.

Mientras se desarrollan estas indagaciones, el tramo afectado de la Línea Z permanece cerrado y bajo custodia de las autoridades.

El Tren Interoceánico es un medio de transporte clave para miles de personas del Istmo de Tehuantepec, que lo utilizan a diario para trasladarse entre localidades. Por ello, el accidente ha generado una fuerte conmoción en la zona, donde muchas de las víctimas son residentes de comunidades cercanas.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y asistencia a los familiares de las personas fallecidas y lesionadas, mientras continúan los trabajos para restablecer la seguridad en la línea ferroviaria.