Al menos 14 niños murieron este martes luego de que el techo de un edificio utilizado como centro privado de clases particulares se derrumbara en la ciudad de Lahore, en el este de Pakistán, informaron las autoridades.

La Policía de Lahore confirmó que las labores de rescate, realizadas junto con el servicio de emergencias Rescue 1122, concluyeron y que dos personas fueron detenidas por el caso: el propietario del inmueble y el contratista responsable de la construcción.

Según explicó el subinspector general de Operaciones de Lahore, Faisal Kamran, una parte del edificio aún se encontraba en obras cuando ocurrió el colapso.

“Los niños son muy pequeños y había dos habitaciones en uso. Los techos colapsaron y atraparon a los niños”, señaló Farooq Ahmed, portavoz de Rescue 1122, al diario Dawn News.

La Autoridad Educativa del Distrito de Lahore informó que el inmueble funcionaba como un centro privado de clases particulares administrado por una mujer de la zona.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y anunciaron que se aplicarán sanciones contra los responsables.

“Se están recopilando evidencias de los hechos y se tomarán estrictas medidas legales contra los responsables culpables de negligencia”, indicó la Policía.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó brindar atención médica inmediata a los heridos.

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Ishaq Dar, también lamentó la tragedia y confirmó el saldo de 14 menores fallecidos.