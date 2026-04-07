El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el éxito de la misión Artemis II de la NASA para dirigir un mensaje a los países que también compiten en la exploración espacial. En su intervención, subrayó que el regreso del hombre a la Luna reafirma el liderazgo de Estados Unidos en este ámbito.

Trump reiteró que su país no permitirá que otra nación lo desplace en el control de la actividad espacial. En ese contexto, afirmó que Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en ningún otro proyecto que esté desarrollando.

El mandatario hizo estas declaraciones durante una videollamada con la tripulación de Artemis II, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. La conversación se produjo en el sexto día de la misión, justo después de que la nave Orion alcanzara su punto más lejano en el espacio.

Trump se comunicó con el equipo de astronautas junto al administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un encuentro retransmitido por las redes oficiales de la agencia. En ese momento, los tripulantes ya se encontraban en órbita lunar, tras más de medio siglo desde la última misión tripulada a la Luna.

El presidente elogió la valentía de la tripulación y resaltó que han abierto una nueva etapa en la exploración espacial. En su mensaje, subrayó que los astronautas de Artemis II se han convertido en pioneros de la era actual de la conquista del espacio.

El líder norteamericano dijo que el regreso del hombre a la Luna ha sido un hito para toda la nación.

“Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso”, señaló durante la conexión.

Trump utilizó el espacio como telón de fondo para reafirmar la posición de poderío de Estados Unidos frente a otras potencias. En su análisis, consideró que la tecnología y el proyecto Artemis fortalecen el rol de su país en escenarios de largo plazo, más allá de la órbita terrestre.

El mandatario preguntó a los astronautas sobre su sobrevuelo por la cara oculta de la Luna y sobre cómo fue su experiencia al estar incomunicados durante esa parte de la misión. El comandante de la expedición, Reid Wiseman, describió lo que vivieron como algo nunca visto por ningún ser humano en misiones anteriores.

En su respuesta, el astronauta explicó que la vista de la cara oculta del satélite y el entorno que observaron generaron una sensación de descubrimiento.

“Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera Apolo, y eso fue asombroso para nosotros”, sostuvo Wiseman.

El contacto con la Casa Blanca se produjo en el marco de una travesía científica programada para diez jornadas en total. Una vez alcanzado el punto máximo de su recorrido, la nave Orion inició su regreso a la Tierra, con el objetivo de completar la órbita lunar y probar sistemas clave.

Competencia con China

En paralelo a la misión, se ha reactivado la competencia entre Estados Unidos y China por consolidar un dominio en el espacio lunar. Pekín se perfila como el principal contrincante de Washington en este nuevo capítulo de la carrera espacial, con proyectos orientados a explorar regiones no estudiadas del satélite.

El objetivo de ambas potencias incluye la indagación de zonas aún no exploradas y la preparación de bases científicas para futuras misiones tripuladas a Marte. El ascenso de China en este campo ha sido uno de los principales argumentos que Trump ha invocado para reivindicar la inversión de su país en programas como Artemis.

En medio de este escenario, el presidente se ha servido de la imagen de Artemis II para reforzar un discurso de liderazgo tecnológico. Para su gobierno, el éxito de la misión sirve como demostración de que Estados Unidos se mantiene a la vanguardia de la actividad espacial global.

Trump utilizó la conversación con los astronautas no solo para felicitarlos, sino para enviar un mensaje de advertencia indirecta a otros países. En su planteamiento, deja en claro que cualquier intento de desafiar el liderazgo de Estados Unidos en el espacio será enfrentado desde una posición de fuerza y continuidad.