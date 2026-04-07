El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “toda una civilización morirá” en Irán si el gobierno de ese país no acata un ultimátum planteado por su administración.

El mensaje fue difundido a través de Truth Social, la plataforma digital utilizada por el mandatario para comunicar decisiones y posicionamientos políticos.

Mensaje con advertencia directa sobre Irán

En su publicación, Trump escribió:“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”.

El mandatario añadió la frase “¿QUIÉN SABE?”, sin precisar el contenido del ultimátum ni detallar medidas militares inmediatas vinculadas a esta advertencia.

Hasta el momento, no se han anunciado oficialmente operaciones militares ni plazos específicos asociados al mensaje difundido por el mandatario estadounidense.

Referencias previas a ataques contra infraestructura

La advertencia se suma a declaraciones previas del presidente estadounidense en las que señaló que las fuerzas armadas de su país podrían atacar infraestructura estratégica iraní.

Entre los objetivos mencionados anteriormente figuran puentes, centrales eléctricas y otras instalaciones críticas, lo que —según sus propias declaraciones— podría provocar un colapso severo en la capacidad operativa del país.

Trump también ha utilizado la expresión “regresarlo a la Edad de Piedra” para describir el impacto que tendrían eventuales ataques contra infraestructura esencial.

Escenario internacional bajo vigilancia

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de tensión internacional en torno a la relación entre Estados Unidos e Irán.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado una respuesta oficial del gobierno iraní ni anuncios de acciones militares concretas derivadas del mensaje publicado por Trump.

Organismos internacionales y gobiernos aliados suelen monitorear este tipo de pronunciamientos debido a su impacto potencial en la estabilidad regional.