El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra Irán ante la persistencia de las tensiones en el estrecho de Ormuz. El mandatario declaró que el régimen iraní enfrentará una respuesta destructiva si sus fuerzas atacan a las embarcaciones estadounidenses que transitan por esta zona estratégica.

La advertencia surge en un contexto donde Estados Unidos ha iniciado una operación naval para escoltar buques mercantes a través de este corredor marítimo. Dicha maniobra se implementa como respuesta al bloqueo que Irán ha mantenido sobre el estrecho como medida de presión en medio del conflicto actual.

El mandatario justificó la firmeza de su postura apelando a la superioridad técnica de sus recursos desplegados. Trump sostuvo que el país cuenta con un nivel de armamento que supera significativamente la capacidad que poseía anteriormente.

URGENTE: El presidente Trump envía una nueva advertencia al régimen iraní si ataca cualquier buque estadounidense que trabaje para implementar el Proyecto Libertad:



“Serán borrados de la faz de la tierra.” 💥 pic.twitter.com/Fn0OYpKDC8 — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) May 4, 2026





Advertencia de Trump

El presidente insistió en que su administración posee la facultad de utilizar los recursos desplegados alrededor del mundo para responder a cualquier agresión. Tras cuestionar la actitud de las autoridades iraníes, advirtió que la nación no tolerará acciones que amenacen la integridad de su presencia naval.

Sobre las medidas que el mandatario tomará ante la posible continuidad de los ataques, el jefe de Estado afirmó que se ejecutará una respuesta drástica.

“Tenemos más armas y municiones, y de una calidad muy superior a la que teníamos antes; podemos utilizar todo ese material, y lo haremos, si es necesario”, aseguró.

Operación de seguridad marítima

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que el operativo tiene como propósito central facilitar el tránsito seguro de buques comerciales neutrales. La misión contempla el despliegue de destructores, aeronaves y miles de efectivos militares para garantizar el cumplimiento de esta tarea defensiva.

Las fuerzas estadounidenses reportaron acciones recientes contra embarcaciones que intentaron interferir en la navegación de los buques mercantes escoltados. Las autoridades navales precisaron que el despliegue busca proteger la estabilidad de la economía global mediante la reapertura de esta ruta clave para el transporte de mercancías esenciales.