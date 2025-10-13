El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes ante el Parlamento israelí el fin de la guerra en Gaza, un conflicto que durante dos años enfrentó a Israel y al grupo palestino Hamás, dejando un saldo devastador de víctimas y desplazados.

“Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que solo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel”, declaró Trump durante su discurso, transmitido a nivel internacional.

El mandatario estadounidense calificó el conflicto como una “larga y dolorosa pesadilla” para ambas partes, destacando que las negociaciones diplomáticas impulsadas por su gobierno habrían permitido poner fin a la violencia.

“Hace años que muchas familias de esta tierra no han tenido un solo día de auténtica paz (…) la larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin”, afirmó el presidente republicano.

Aunque no se han divulgado aún los detalles del acuerdo que habría permitido el cese de hostilidades, fuentes diplomáticas señalaron que el proceso habría incluido mediación de Estados Unidos y países árabes aliados, con el objetivo de garantizar la seguridad en la región y el acceso humanitario a Gaza.

La guerra, iniciada el 7 de octubre de 2023, dejó miles de muertos y millones de desplazados en el enclave palestino, generando una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas.

Con este anuncio, la comunidad internacional espera que se inicie una nueva etapa de diálogo y reconstrucción, en medio de los esfuerzos por estabilizar la región tras años de enfrentamientos y tensiones políticas.