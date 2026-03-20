El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una nueva ofensiva verbal contra los países miembro de la OTAN al calificarlos de cobardes por haberse negado a sumarse a la operación militar para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde transita cerca del 20% del comercio global de hidrocarburos. El mandatario advirtió que Washington no olvidará esa negativa y lanzó sus críticas en un momento en que los aliados se quejan del encarecimiento del petróleo provocado por la guerra en Irán.

El ataque verbal se produjo a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, plataforma que Trump ha utilizado de forma recurrente para presionar a sus aliados y comunicar sus posiciones más confrontacionales. La publicación llegó en medio de una semana marcada por las tensiones entre Washington y los países que rechazaron conformar una coalición militar para asegurar esa ruta marítima crítica.

Advertencia de Trump

Trump fue directo al señalar la contradicción que, a su juicio, evidencia la postura de los aliados europeos frente al conflicto en Irán y sus consecuencias económicas. El mandatario los acusó de beneficiarse de las acciones militares de Estados Unidos sin haber estado dispuestos a asumir ningún costo ni riesgo en el proceso.

El presidente expresó su frustración sin filtros y dejó una advertencia explícita hacia los gobiernos que optaron por mantenerse al margen de la operación.

“No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!”, escribió en Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump amplió su crítica al señalar que los miembros de la Alianza Atlántica tampoco estuvieron dispuestos a involucrarse en las acciones para frenar el programa nuclear iraní, pese a que coincidían con Washington en que Irán no podía ser una potencia nuclear. El mandatario consideró que esa doble vara resulta inaceptable, especialmente ahora que los mismos países reclaman por el impacto económico de la guerra.

Trump subrayó esa contradicción y fue aún más contundente al cuestionar el valor real de la alianza sin el respaldo militar estadounidense.

“Sin Estados Unidos, la OTAN es un TIGRE DE PAPEL”, sentenció el presidente en su publicación.

Rechazo de aliados

La tensión tiene como antecedente inmediato el intento de Trump de armar una coalición internacional para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, esfuerzo que chocó con el rechazo frontal no solo de los países europeos, sino también de aliados del Pacífico como Australia, Japón y Corea del Sur. Todos ellos respondieron con el mismo argumento: que se trata de una guerra que ellos no iniciaron y en la que no tienen intención de involucrarse.

Ante esa postura, Trump afirmó que las naciones de la OTAN le comunicaron formalmente que no desean participar en el conflicto, lo que generó su reacción más dura hasta el momento. El mandatario indicó que esa negativa resulta incomprensible considerando que prácticamente todos los países comparten la posición de que Irán no debe poseer armas nucleares.

Mensaje a los aliados

La embestida del viernes no fue un hecho aislado, sino la culminación de una semana de roces entre Washington y sus socios tradicionales. Trump ya había adelantado parte de su malestar durante una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, celebrada el martes, donde calificó la actitud de la alianza como un grave error político.

En ese encuentro, el presidente cuestionó abiertamente la lealtad del bloque hacia Estados Unidos y dejó entrever que las consecuencias de esa postura podrían sentirse en la relación bilateral con cada uno de los países involucrados. Días después, en una serie de mensajes en Truth Social, Trump aseguró que Estados Unidos ha logrado diezmar al ejército iraní y no necesita la ayuda de nadie para alcanzar sus objetivos militares.