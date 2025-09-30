El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum al grupo Hamás: tienen “tres o cuatro días” para aceptar su nuevo plan de paz para Gaza, que establece su desarme completo y exclusión de cualquier rol futuro en el gobierno palestino.

“Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días”, afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Hamás aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste”, añadió, endureciendo su posición sobre el conflicto en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense también dijo que, en caso de rechazo, “Hamás lo pagará con el infierno”, en un discurso dirigido a la cúpula militar estadounidense. Trump aseguró haber llegado a un acuerdo en 20 puntos con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y que la propuesta ha sido bien recibida por aliados tanto árabes como europeos.

“Tenemos a casi todo el mundo a bordo”, subrayó Trump, mostrando optimismo sobre el respaldo internacional a su iniciativa. Sin embargo, recalcó que “espero que firmen por su propio bien”, en alusión directa al liderazgo de Hamás.

La propuesta llega en medio de una nueva ola de violencia en la Franja de Gaza, y busca poner fin a décadas de enfrentamientos entre Israel y el grupo palestino.