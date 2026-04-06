El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche si no cumple con el ultimátum impuesto por Washington.

Durante una rueda de prensa, el mandatario afirmó que el plazo vence el martes por la noche, cuando se espera que Irán permita nuevamente la apertura del estratégico estrecho de Ormuz.

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)”, declaró Trump ante periodistas.

Ultimátum busca reabrir el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense estableció el plazo con el objetivo de que Irán reabra el estrecho de Ormuz, una vía considerada clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

Washington ha advertido que, de no cumplirse la exigencia, podría ordenar ataques contra infraestructuras energéticas iraníes, lo que elevaría significativamente la escalada militar en la región.

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde transita una parte significativa del suministro energético global.