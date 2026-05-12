El presidente de Estados Unidos minimizó el respaldo de la OTAN en el contexto de la crisis militar con Irán. En paralelo, aseguró que la situación en Medio Oriente se mantiene bajo control pese a las tensiones en desarrollo.

El mandatario ha insistido en que su país no depende del apoyo de la OTAN para gestionar el conflicto abierto con Teherán. Esta postura se ha mantenido en distintas intervenciones donde cuestiona la participación de los socios europeos en operaciones militares.

En ese marco, ha reiterado que Estados Unidos cuenta con capacidad suficiente para actuar de manera independiente. También ha sostenido que las decisiones estratégicas no requieren coordinación directa con la alianza militar.

Tensión con gobiernos europeos

Las diferencias con países europeos se han intensificado en el contexto de la guerra con Irán. Uno de los puntos de conflicto ha sido la coordinación de acciones militares en territorio europeo y su respaldo a operaciones estadounidenses.

En el caso de España, el presidente ha expresado su rechazo al uso de las bases de Morón y Rota en despliegues militares. Incluso ha planteado la posibilidad de aplicar medidas comerciales contra el país europeo como respuesta a esa postura.

El gobierno estadounidense también ha tomado medidas respecto a su presencia militar en Alemania. La orden incluyó la salida de aproximadamente 5.000 efectivos desplegados en ese país.

La decisión se produjo luego de comentarios del canciller alemán Friedrich Merz, quien cuestionó el rol de Washington en las negociaciones internacionales. Desde la administración estadounidense se interpretaron esas declaraciones como parte del deterioro en la relación bilateral.

¿Qué dijo sobre el conflicto con Irán?

Respecto a la situación con Teherán, el presidente ha señalado que no existe urgencia para cerrar un acuerdo de paz sin condiciones favorables para Estados Unidos. En ese sentido, ha vinculado la posición iraní con el avance de las operaciones militares en la región.

También ha descrito la respuesta de Irán a las propuestas de negociación como inaceptable dentro del proceso diplomático. Sin embargo, mantiene la postura de que el escenario actual no representa una amenaza descontrolada.

En medio de este contexto internacional, el mandatario inició un viaje hacia China para sostener una reunión con el presidente Xi Jinping. El encuentro está programado para abordar temas de interés bilateral en materia económica y geopolítica.

La ruta del avión presidencial incluyó una escala en Alaska antes de continuar hacia Pekín. La agenda oficial contempla reuniones, actividades protocolares y una visita a espacios emblemáticos de la capital china.