El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó este martes la polémica tras insistir en declaraciones recientes en las que sugirió evaluar la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de su país.

La polémica se incrementó después de que el mandatario difundiera en su cuenta de Truth Social una imagen del mapa de Venezuela coloreado con los tonos de la bandera estadounidense y el mensaje “Estado 51”.

El mapa de Venezuela según Donald Trump.

En la víspera, el periodista de Fox News, John Roberts, afirmó a través de su cuenta en X que el presidente Donald Trump le habría comentado durante una llamada telefónica que está “considerando seriamente” la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos, al sostener que los venezolanos “lo aman”.

Por su parte, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, consultada por medios venezolanos en La Haya, rechazó que una posible anexión a Estados Unidos sea viable, descartando esa opción de manera tajante.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, expresó.

Rodríguez también reivindicó la historia de Venezuela, construida —según afirmó— con el sacrificio de “hombres y mujeres que dieron su vida” para convertir al país “no en una colonia, sino en una nación libre”.

La mandataria interina reiteró la necesidad de sostener la cooperación con Washington luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, y subrayó además que el país cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo.