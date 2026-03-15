Turquía afirmó el sábado temer que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con sus ataques contra Líbano, cometa allí “un nuevo genocidio” bajo el pretexto de luchar contra Hezbolá.

“Tememos sinceramente que Netanyahu emprenda un nuevo genocidio bajo el pretexto de combatir a Hezbolá” , declaró el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, exhortando a la comunidad internacional a “tomar medidas inmediatas”.

El Ministerio de Salud del Líbano informó el sábado que 826 personas, entre ellas 65 mujeres y 106 niños, murieron en el país desde que estalló la guerra entre Israel y Hezbolá, y que otras 2.009 resultaron heridas.

En un comunicado el ministerio libanés señaló que entre los fallecidos hay 31 paramédicos, elevando una cifra anterior después de que se encontraran los cuerpos de más trabajadores sanitarios tras un ataque nocturno que, según las autoridades, alcanzó un centro de salud en el sur del país.