La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien permanecía en el cargo desde 2014 y era una de las figuras clave del chavismo.

En su reemplazo fue designado el general Gustavo González López, en medio de una reconfiguración del poder político y militar en el país.

Fin de una etapa en la cúpula militar

Padrino López ocupó el Ministerio de Defensa por más de una década, siendo considerado uno de los principales aliados del expresidente Nicolás Maduro dentro de las Fuerzas Armadas.

Su salida ocurre en un contexto de cambios profundos en el aparato estatal tras la captura de Maduro en enero durante una operación militar estadounidense.

Rodríguez agradeció públicamente su gestión y destacó su “lealtad a la patria”, señalando que asumirá nuevas funciones, aunque sin precisar cuáles.

Nuevo ministro y reacomodo del poder militar

El nuevo titular de Defensa, Gustavo González López, venía desempeñándose en cargos estratégicos vinculados a la seguridad y la inteligencia del Estado.

El relevo refleja un ajuste dentro de las Fuerzas Armadas, consideradas el principal soporte político del chavismo en Venezuela.

Contexto: crisis y cambios tras la caída de Maduro

La destitución se produce en medio de una fuerte crisis política y militar, tras la salida de Maduro y el establecimiento de un gobierno interino liderado por Rodríguez.

En este escenario, los militares mantienen un rol central no solo en la seguridad, sino también en sectores económicos clave como petróleo, minería y distribución de alimentos.