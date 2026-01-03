El gobierno de Venezuela denunció este sábado que bombardeos atribuidos a Estados Unidos impactaron zonas del país, incluida la capital Caracas, y afectaron a población civil.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que “fuerzas invasoras” atacaron Fuerte Tiuna, en Caracas, así como localidades de los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Según el funcionario, los misiles y cohetes habrían sido disparados desde helicópteros de combate y alcanzaron “urbanismos de población civil”.

Reportes de heridos, muertos y cortes eléctricos

Padrino López indicó que las autoridades levantan información sobre posibles heridos y fallecidos tras lo que calificó como un “ataque ruin y cobarde” de Estados Unidos.

Periodistas de Agence France-Presse constataron fuertes explosiones en Caracas alrededor de las 02H00, que hicieron temblar ventanas en distintos sectores. Las detonaciones se extendieron durante cerca de una hora, mientras se escuchaba el sobrevuelo de aeronaves.

Varias zonas de la capital quedaron sin suministro eléctrico, según reportes locales.

Anuncio de “despliegue masivo” de defensa

En un video difundido por redes sociales, el ministro anunció la activación de un “despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”, con el objetivo de la “defensa integral” del país.

Asimismo, el funcionario afirmó que Venezuela elevará una denuncia ante la comunidad internacional y organismos multilaterales por la “flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional”.

Hasta el momento de esta publicación, no hubo confirmación oficial del gobierno de Estados Unidos sobre los ataques denunciados.