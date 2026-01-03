El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro tras lanzar un “ataque a gran escala” contra el país caribeño.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario añadió que la operación se realizó “en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”, sin ofrecer pruebas ni detalles verificables.

Anuncio desde Florida y elogios a la operación

Trump anunció además una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con The New York Times, el presidente elogió la supuesta operación, calificándola de “brillante” y destacando la planificación y el despliegue de tropas.

Hasta el momento de esta publicación, no hubo confirmación oficial por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos ni del gobierno venezolano sobre la veracidad de estas afirmaciones.

Contexto de presión sobre Venezuela

El anuncio se produce tras meses de presión militar y económica de Estados Unidos sobre Venezuela, cuya economía depende en gran medida de la exportación de petróleo y posee las mayores reservas probadas del mundo.

Trump había declarado en diciembre que lo más “inteligente” sería que Maduro dimitiera y aseguró que sus días en el poder estaban “contados”. La afirmación llega también dos días después de que Maduro intentara abrir canales de diálogo con Washington, ofreciendo cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular.

Despliegue militar y argumentos de Washington

Washington ha justificado su campaña contra Caracas alegando que Venezuela es un importante exportador de narcóticos hacia Estados Unidos y que se ha apropiado de intereses petroleros estadounidenses.

En los últimos meses, Estados Unidos incrementó su presencia naval y aérea en el Caribe, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford. También se reportaron incautaciones de petroleros y ataques aéreos contra embarcaciones acusadas de tráfico de drogas.

Sin embargo, no existen reportes independientes que confirmen un ataque en tierra venezolana ni la captura del jefe de Estado.