Una venta de inmueble sería la causa del asesinato de una mujer

La mujer de nacionalidad paraguaya que fue hallada sin vida en Argentina tuvo problemas con su pareja al no querer vender la casa en la que residían, según dijo este martes la madre de la víctima.

Se trata de la ciudadana paraguaya Liliana González, de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado sábado, en la zona conocida como Villa 31, del barrio argentino de Retiro, Buenos Aires.

La madre de la víctima, Lucía Ayala, comentó que su hija vivía en el vecino país hace 15 años con su pareja, también de nacionalidad paraguaya. Ambos tenían dos hijos, de 13 y 8 años.

Muy desconcertada y dolida tras recibir la noticia de parte del Consulado, la mujer trató de explicar cuál podría ser el motivo que derivó en el terrible asesinato de Liliana.

La mamá mencionó que su hija le había comentado, hace unos días, que tenía inconvenientes con su pareja porque el hombre tenía intenciones de vender la vivienda en la cual residían, pero ella le manifestó que no quería salir del lugar.

"Ella me dijo que no iba a salir de la casa y fue a la Comisaría y allí le dijeron que es él quien debe salir de la vivienda. Me dijo que su pareja le quería dejar en la calle", relató con la voz entrecortada.

Tras suspirar más de una vez, continuó diciendo que, hace unos días, perdió contacto con Liliana, por lo que intentaron hablar con la familia de la pareja, Waldo Servián Riquelme, de 33 años, pero no tuvieron ninguna respuesta.

Entre llantos y mucho dolor, la madre mencionó que viajarán este martes a la Argentina para llevar algunas documentaciones e intentar traer el cuerpo de su hija a Paraguay.

Tras el hallazgo, fuentes policiales revelaron que, al llegar al lugar del hecho, se encontraron con un cadáver femenino descuartizado.

Al respecto, Lucía comentó que el fiscal de la causa les informó que sería muy difícil trasladar los restos, por el estado de descomposición. No obstante, dijo que espera contar con el apoyo de las instituciones paraguayas para traer a su hija.

Waldo Servián Riquelme ya fue imputado en calidad de sospechoso del crimen. Se trataría del segundo caso de feminicidio que afecta a una paraguaya este año en el vecino país, el primero se registró el pasado mes de febrero.