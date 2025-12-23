Vince Zampella, figura legendaria de la industria de los videojuegos y cocreador de Call of Duty, falleció el domingo 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. El desarrollador de 55 años perdió la vida cuando el vehículo que conducía se salió de la carretera, impactó contra un guardarraíl y se incendió, según confirmó la Patrulla de Carreteras de California.​

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 p.m., cuando el automóvil en el que viajaban Zampella y un acompañante abandonó la calzada por motivos aún bajo investigación. Las autoridades confirmaron que el multimillonario empresario quedó atrapado en el vehículo y fue declarado muerto en el lugar de los hechos. El pasajero fue expulsado del automóvil durante el impacto y falleció posteriormente en un hospital.​

La muerte de Zampella generó consternación en la comunidad gamer mundial, con mensajes de condolencias por parte de personalidades de la industria como Geoff Keighley y miles de jugadores que reconocieron su legado en franquicias icónicas como Call of Duty, Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi.​

Accidente es investigado por las autoridades

Según reportes de NBC4 Los Ángeles y TMZ, el accidente involucró únicamente el vehículo en el que viajaban Zampella y su acompañante, cuya identidad no ha sido revelada públicamente. El automóvil circulaba hacia el sur de la autopista cuando, por razones aún desconocidas, se salió de la vía, chocó contra una barrera de concreto y desencadenó un incendio inmediato.​

La Patrulla de Carreteras de California detalló que Zampella quedó atrapado en el interior del vehículo y perdió la vida en el acto. El pasajero, por su parte, fue arrojado fuera del automóvil producto del impacto y trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció horas después debido a las graves lesiones sufridas.​

Hasta el momento, las autoridades no han reportado factores externos ni la participación de otros vehículos en el siniestro. La investigación policial continúa en curso para determinar las circunstancias exactas que provocaron que el vehículo abandonara la calzada en una zona montañosa conocida por sus curvas pronunciadas.​

De acuerdo con información publicada por TMZ y Daily Mail, la causa exacta del accidente que cobró la vida de Vince Zampella no ha sido determinada y las autoridades continúan recabando evidencia en el lugar de los hechos. La Patrulla de Carreteras de California mantiene abierta la investigación y no ha descartado ninguna hipótesis sobre los factores que pudieron contribuir al siniestro.​

Los medios locales señalaron que aún no se ha hecho pública la identidad del pasajero que acompañaba a Zampella ni se han difundido comunicados oficiales por parte de la familia del desarrollador. Tampoco se ha confirmado si las condiciones climáticas, fallas mecánicas o factores humanos jugaron algún rol en el accidente, aspectos que forman parte de la línea de investigación actual.​

La autopista Angeles Crest es una ruta escénica popular entre conductores y motociclistas, pero también registra un historial de accidentes debido a sus características topográficas. Las autoridades continúan analizando videos de seguridad, testimonios y evidencia forense para esclarecer lo ocurrido.