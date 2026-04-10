El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció un cese temporal de las operaciones militares en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa. La medida contempla una pausa de 32 horas en los enfrentamientos en el marco del conflicto que ambos países mantienen desde 2022.

La disposición establece que las fuerzas rusas deberán detener sus acciones desde la tarde del sábado 11 de abril hasta el final del domingo. Durante ese periodo, las unidades militares también deberán mantenerse en alerta ante cualquier eventualidad en el terreno.

El anuncio se produce luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, planteara días antes la posibilidad de reducir las hostilidades. Su propuesta estaba orientada a frenar los ataques contra infraestructura energética como un paso inicial hacia una reducción del conflicto.

Desde el gobierno ucraniano se indicó que la iniciativa fue trasladada a Moscú mediante intermediación de Estados Unidos. Este país ha participado en distintos momentos como canal de comunicación entre ambas partes en el marco de intentos de negociación.

Tras conocerse la decisión del Kremlin, el mandatario ucraniano se pronunció sobre la respuesta de su país.

“La gente necesita una Pascua libre de amenazas y un movimiento real hacia la paz”, y añadió que “Rusia también tiene la oportunidad de no volver a los ataques después de Pascua”, afirmó.

Alcance de la medida

El decreto difundido por las autoridades rusas detalla las condiciones en las que se desarrollará la medida. En ese marco, se indicó lo siguiente “Se han emitido órdenes para que cesen las hostilidades en todas las direcciones durante este período... las tropas deben estar preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación del enemigo, así como cualquier acción agresiva”.

El Kremlin precisó que esta pausa se aplicará a todas las acciones militares y no solo a objetivos específicos. Sin embargo, dejó en claro que su alcance será limitado exclusivamente al periodo de la festividad religiosa.

Posición del Kremlin

En esa línea, el portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, explicó el carácter de la medida y su duración. Señaló que se trata de una iniciativa vinculada a una celebración compartida por ambos países.

Durante una rueda de prensa, el funcionario abordó la postura oficial sobre la continuidad del conflicto.

“Como hemos dicho repetidamente y, como ha afirmado el presidente Putin, no queremos un alto el fuego, queremos la paz una paz duradera y sostenible”, sostuvo.

Antecedentes de treguas

Las autoridades rusas también indicaron que el periodo establecido no permitiría a Ucrania reorganizar sus fuerzas o modificar su posición militar. En ese sentido, señalaron que el objetivo es evitar ventajas tácticas durante la pausa.

Experiencias anteriores muestran que este tipo de medidas han tenido resultados limitados en el conflicto. En ocasiones previas, ambas partes se han acusado de incumplir acuerdos similares en medio de los enfrentamientos.

Uno de los antecedentes más cercanos ocurrió durante la Pascua ortodoxa de 2025, cuando se anunció una tregua que no se mantuvo durante el tiempo previsto. En ese contexto, se registraron acusaciones mutuas por la continuidad de ataques.

Situación del conflicto

Desde el inicio de la guerra, se han declarado varios ceses temporales en fechas específicas. Entre ellos figuran pausas durante celebraciones religiosas y conmemoraciones históricas vinculadas a Rusia.

En paralelo, los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo se mantienen sin resultados concretos. Las conversaciones entre las partes no han logrado avances significativos en los últimos meses.

El contexto internacional también ha influido en la evolución de las negociaciones. La atención de algunos actores clave se ha desplazado hacia otros conflictos, lo que ha reducido el impulso de iniciativas de mediación.

En este escenario, el conflicto continúa sin una solución definida. Las medidas temporales como la anunciada para esta Pascua se presentan como acciones puntuales en medio de un proceso más amplio.