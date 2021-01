Ha pasado más de un año desde que se conocieron los primeros casos de coronavirus (COVID-19) en la ciudad china de Wuhan y, al parecer, todo va retornando al escenario que se presentaba antes de la pandemia.

Decenas de jóvenes habitantes de la ciudad han vuelto a disfrutar la vida nocturna en las discotecas. El uso de mascarillas, si bien es obligatorio al ingresar, no se cumple al interior de los centros de esparcimiento.

En las imágenes compartidas por Canal N, se puede observar cómo los protagonistas del evento y los asistentes usan erróneamente los tapa bocas y comparten bebidas.

“El gobierno chino es bueno, el gobierno chino hace todo por su pueblo, y la gente es suprema, es diferente a la de los países extranjeros”, indicó un ciudadano.

“Creo que el confinamiento fue una experiencia única en la vida. Me sentí afortunado de no estar infectado, ahora todo ha vuelto a la normalidad. Me siento muy relajado y feliz”, manifestó otro habitante del lugar.

Este escenario se produce en tanto otros países del planeta afrontan nuevas olas por la pandemia, registrando miles de decesos, asumiendo restricciones y caídas en la economía producto de estas.

VIDEO

Wuhan: epicentro de la COVID-19 vuelve a la vida nocturna - Canal N