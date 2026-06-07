Hace 146 años, el coronel Francisco Bolognesi y los patriotas que lo acompañaron en el Morro de Arica, nos dieron el mejor ejemplo sobre el significado del cumplimiento del deber que todos los peruanos jamás debemos olvidar. Por eso, nuestra sabia Constitución precisa que “todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. Sin embargo, la cruda realidad nos demuestra que existen muchos connacionales que, en vez de cumplir las leyes, buscan “sacarle la vuelta” en provecho de intereses particulares.

Somos testigos del incremento de situaciones reñidas contra el ordenamiento constitucional: empezando desde la antigua corrupción, seguimos enfrentando al terrorismo, al tráfico ilícito de drogas; y ahora también estamos luchando contra la minería ilegal que está depredando nuestros ecosistemas en multiples regiones del Perú, amén de otros problemas recurrentes como aquellos originados por las inclemencias de la naturaleza.

Para evitar que las amenazas a la seguridad nacional se sigan extendiendo y puedan colocar en jaque a la propia existencia de la Nación, es necesario que el próximo gobierno implemente acciones efectivas que mitiguen estos peligros, pues ellos mellan a nuestra economía, la cual –además– estará expuesta a shocks externos debido a una grave dependencia energética que nos obligará a importar diariamente 160 mil barriles de crudo y 80 mil de productos terminados para cubrir la demanda interna.

Si bien esa será la tarea del próximo gobierno, la responsabilidad de elegir –a ese gobierno– es nuestra, es de cada uno de los 27’325,432 votantes que hoy tenemos que cumplir el sagrado deber de elegir bien a quien dirigirá nuestro destino. No lo olvidemos.