Una caso más para la indignación y hacernos ver que cada cierto tiempo en el Perú vivimos situaciones propias de un país surrealista. Se trata de la situación del suboficial de tercera PNP Davi Jonhatan Peña Zea, víctima del Poder Judicial que tras absolverlo en primera instancia, ha dispuesto el inicio de un nuevo juicio oral por el presunto delito de homicidio simple, tras haber eliminado con su arma de reglamento a un delincuente que junto a otro intentó asaltarlo con armas en San Juan de Miraflores.

El 22 de junio de 2023, este agente que en sus horas libres se ganaba un dinero extra como conductor de taxi por aplicativo, recogió a dos pasajeros que una vez en el vehículo lo golpearon, amenazaron con armas de fuego y despojaron de sus pertenencias. Luego que los hampones bajaron de la unidad, Peña Zea sacó su pistola y les hizo el alto identificándose como policía. Sin embargo, al ver que uno de los desconocidos intentó dispararle, el efectivo abrió fuego y acabó con él.

Junto al delincuente baleado se encontró un revólver y muy cerca una cacerina abastecida que habría sido del arma del otro sujeto que logró escapar. En circunstancias normales, el suboficial Peña Zea tendría que incluso ser reconocido. Sin embargo, acá, luego de una primera absolución en primera instancia por parte del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de San Juan de Miraflores dada en 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos anuló de oficio la medida, y ha dispuesto un nuevo proceso con otro juez.

Difícil que se pueda hacer mucho contra la criminalidad armada y dispuesta a asesinar a un policía o un civil por un teléfono celular o una mochila, si agentes como el suboficial Peña Zea luego van a ser acosados por magistrados como los que han vuelto a sentarlo en el banquillo, mientras de otro lado, en líneas generales, jueces y fiscales se hacen famosos por soltar hampones porque dicen que trabajan o tienen domicilio fijo, que mantienen a su mamá anciana o porque “no hay más espacio en los penales”.