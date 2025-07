Eric Schmidt, exCEO de Google, dijo alguna vez que el internet es el experimento más grande de “anarquía” que se ha hecho. El Perú tiene una red dorsal de fibra óptica de aproximadamente 14,000 kilómetros que conecta Lima, 22 regiones y 180 capitales de provincia, así como más de 100 mil kilómetros de fibra óptica desplegada por el sector privado. La red está a disposición de las empresas de telecomunicaciones tradicionales y también, de proveedores mayoristas rurales como es el caso de la empresa “Internet para Todos”.

Seis años atrás, “Internet para Todos” nació como una iniciativa global entre la ex Telefonica del Perú (Hoy IntegraTel Perú), BID Investment, CAF y ex Facebook (Hoy META), los cuales se asociaron bajo el sueño y propósito de llevar adelante en el Perú, un plan de expansión de conectividad e internet a zonas vulnerables, llevando no solo infraestructura móvil rural sino, además, acceso a mejores condiciones de vida para millones de peruanos. De esta manera, población antes silenciada y alejada de todo contacto inmediato con cascos urbanos, pasó a tener conectividad de voz, acceso a telemedicina y comercio electrónico rural; la empresa creada se convirtió entonces en una de las primeras en integrar legal y operativamente redes regionales en un modelo colaborativo, brindando internet móvil que ha beneficiado a más de 3,8 millones de personas en mas de 19 mil centros poblados a través del despliegue de mas de 2,700 sitios con tecnología 4G. Si bien la empresa no ofrece servicio directo al usuario final, sí vende capacidad de red a las operadoras móviles para que ellas puedan ofrecer servicio de voz (llamadas), mensajería e internet a sus clientes, a través de la colocación de antenas y estaciones base en pueblos o centros poblados remotos

El modelo de “Internet para Todos” es pionero en Latinoamérica y un verdadero ejemplo pues, en lugar de buscar “competir”, lo que hace es construir infraestructura al servicio de todos los operadores –de manera neutral– ayudando a cerrar la brecha digital y permitiendo una mejor vida para todos los peruanos. Finalmente, la tecnología es importante, pero es más importante lo que podemos hacer con la tecnología.