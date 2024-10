Dina sigue perdida en el espacio. El país se hunde en la extorsión, el sicariato y la inseguridad, pero Dina vive en una burbuja de negación constante. La última información importante sobre algun proyecto del gobierno es la compra de aviones y helicópteros militares por $3500 millones de dólares. Los equipos “aprobados” por el gobierno y los gobiernos regionales incluyen: 24 aviones caza, 26 helicópteros multipropósito y otros. Las prioridades del gobierno y sus aliados no son las mismas que la de todo el pueblo peruano: ellos quieren gastar en armas para una improbable guerra con otro pais, mientras todos los peruanos enfrentamos sin armas una guerra diaria contra el crimen organizado.

Si tan solo Dina y sus ministros tuvieran un sentido mínimo de responsabilidad y de realidad entenderían que la PNP, los municipios y la ciudadanía organizada necesitan recursos económicos para enfrentar la inseguridad. Un político que conozca la realidad del país sabría que la mayoria de comisarias en el Perú están destrozadas: infraestructura deficiente, sin baños ni servicios, sin areas de descanso, peor aun sin internet, computadoras o tecnología para luchar contra el crimen. Parece que esto no le preocupa a Dina. Tampoco le preocupa que las municipalidades tengan que gastar millones de soles “comprando” el franco a policías para que acompañen el patrullaje municipal. Los distritos que pueden pagar tienen efectivos, los que no quedan a su suerte. Finalmente, parece que Dina no entiende que es momento de comprar tecnología para enfrentar al crimen: centrales de monitoreo, equipos de intercepción y otros. Dina no pisa tierra y despilfarra nuestros pocos recursos en gastos superfluos.