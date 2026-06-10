Si eres de uno de los distritos de Lima en los que se ha registrado un gran ausentismo y no fuiste a votar pese a que podías hacerlo, es decir, que no estabas enfermo ni estás discapacitado, y simplemente decidiste irte a pasear o te dio flojera hacer cola -porque la multa te vale madre- esta columna es para ti.

Según la ONPE, Miraflores, Ate, San Isidro, Lince, Surco, Lima Cercado, Barranco, San Borja y Jesús María son los que registran menor participación en Lima Metropolitana, con un ausentismo que fluctúa entre el 26% y 30%.

Bueno pues, a ti quiero decirte que eres un ciudadano indigno de considerarse tal y que bien se te puede calificar como un sujeto irresponsable, indolente, sin valores cívicos y al que le interesa poco o nada su país, su sociedad o la democracia. O sea, una bazofia social.

De lo que sí serías digno es de que gane Roberto Sánchez y le haga un corralito a tus ahorros bancarios o a los fondos de tu AFP. Si tienes un negocio o empresa, el comunismo debería confiscártelo y quedarse con él sin lugar a reclamo. Igual debería hacer con tus propiedades, lo que incluye tu casa de playa, si la tienes.

Una vez sin negocio ni trabajo, deberías sufrir para adquirir alimentos de primera necesidad a precios disparados por la inflación o patalear por la falta de servicios como el agua, la luz o el internet a cargo de ineficientes empresas estatales.

Mereces la exclusión social, el desprecio cívico, la repulsión ciudadana. No ayudaste a tu país cuando más lo necesitaba. Si hubiese una guerra, serías el primero en huir. Eres una persona nauseabunda, un cadáver social.