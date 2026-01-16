El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, insiste en hacerse el “despistado” cada vez que las cosas en la región La Libertad que estuvo a su cargo, su partido o su bancada parlamentaria andan de cabeza, con lo cual, una vez más trata de tomarles el pelo a los ciudadanos que deberían saber muy bien que el país necesita un mandatario que responda y se haga responsable tanto de sus actos como los de aquellos a los que lidera o dice liderar.

Hace unos días, la prensa preguntó a Acuña por los 14 candidatos al Congreso de su agrupación política que tienen sentencia condenatoria, a lo que el dueño de APP señaló que no sabía nada, que se estaba enterando en ese momento, y que haría las consultas respectivas a los responsables en evaluar a los postulantes por su partido. Es decir, este señor que no se cansa de aportar prontuariados al Legislativo y a diversas alcaldías, encima nos sale con “no sé nada, mira tú, veré qué ha pasado”.

Es el mismo tipo de respuesta que ha dado ante la ola de violencia extorsiva que hay en la región La Libertad, que estuvo a su cargo desde enero del 2023. Con él no ha sido nunca. Igual sucedía con el foco criminal asociado a la minería ilegal que existe en la provincia liberteña de Pataz. Tampoco se daba por enterado, y ante cualquier reclamo adicional, el caballero no dudaba en culpar a la Policía Nacional, al gobierno central o a quien sea pese a ser en ese momento la máxima autoridad regional.

Una situación similar se ha dado con la bancada parlamentaria de APP –la actual y las anteriores–, de donde incluso ha salido un condenado por violación sexual, además de prófugos, ladrones, varios “mochasueldos” y también pájaros fruteros de los recursos públicos para hacer campaña. Recordemos que una vez Acuña culpó a los electores por haber votado por una legisladora de su partido que en cierto momento resultó implicada en un escándalo. Esto fue de campeonato.

El país necesita un mandatario que asuma responsabilidades y que no se ponga de costado para culpar a “otros”. ¿Así va a reaccionar Acuña en caso salga elegido presidente y deba responder por algún ministro que él ha nombrado?, ¿dirá que no sabía, que recién va a averiguar qué ha pasado? Si es así, que mejor el caballero le haga un favor al país, que no postule a nada y que disfrute de sus viajes por el mundo sin tener que dar explicaciones o rendir cuentas.