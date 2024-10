Por primera vez, en México, asume la presidencia una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, 62 años, licenciada en Física, científica y académica, dos hijos y un nieto.

En su discurso inaugural señaló: “Soy madre, abuela, científica y mujer de fe, a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el día de hoy inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación… de México”.

Sus inicios políticos fueron en las movilizaciones universitarias, primera jefa delegacional en Tlalpan (2015), ocupó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por «Juntos Haremos Historia», milita en el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y elegida presidenta de los Estados Unidos de México, por la coalición Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y MORENA, en junio del 2024.

Sheinbaum ha ganado, en coalición, la mayoría de senadores, 364 sobre 500 (73%), la mayoría en diputados 83 de 128 (66.4%), así como en 31 estados sobre 32 posibles. Obtuvo 53.5 millones de votos (59.5%), 5 millones más que AMLO en el 2018.

Serán lineamientos de su gobierno: “la prosperidad debe ser compartida… No puede haber gobierno rico con pueblo pobre... los gobernantes deben ser honrados… la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo… Prohibido prohibir… Desarrollo con cuidado al medio ambiente y recursos naturales… Las mujeres tendrán libertad sustantiva… México será país soberano, independiente, libre y democrático… La política se hace con amor no con odio… no a cualquier forma de discriminación…”.

Esperamos que el pueblo mexicano redoble su esfuerzo y apoyo para lograr seguir construyendo los pisos de la cuarta transformación.