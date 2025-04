“Resultados de la Evaluación Nacional de logros de aprendizajes. ENLA 2024”. Participaron estudiantes de cuarto y sexto de primaria en matemática y lectura. Hubo ligeras mejoras en cuarto de primaria y en el ámbito rural. Sin embargo, en sexto grado los resultados, con pequeñas mejoras, casi se mantienen. Los escasos avances se deben (ojo) al desarrollo regular de las clases presenciales del 2023 y 2024, que no se dieron durante la pandemia (2020-2021 y primeros meses del 2022). Una pregunta incómoda: ¿por qué no se aplicó ninguna evaluación en secundaria?

“Auxiliares técnicos”. El ministro de Educación anunció hace algunos días que los estudiantes que terminen la Secundaria (supongo que en colegios de variante técnica) egresarán con certificados de “auxiliares técnicos” para acceder al mercado laboral. Espero se haya referido a los aproximadamente 1500 colegios públicos que ofrecen 8 horas de Educación para el Trabajo (ET). Me parece un anuncio interesante, aunque la mayoría no cuenta con condiciones básicas de calidad para prepararlos en sus especialidades técnico-ocupacionales. Los 8800 colegios restantes tienen solo 2 o 3 horas de ET.

“Ciclo cero”. Mucho se ha dicho del despropósito de la Comisión de Educación del Congreso, que ha aprobado un dictamen para –violando la autonomía universitaria y atentando contra la calidad del sistema educativo– crear un sistema de ingreso : “ciclos cero o academias preuniversitarias” como único vehículo para el ingreso. No fomenta ninguna democratización sino la autocracia en la educación ¿Por qué no otorgan mayor presupuesto a las universidades públicas? ¿Por qué no fortalecen la secundaria? Ya se han pronunciado en contra asociaciones de universidades, instituciones privadas, empresarios y lideres educativos. No al populismo.