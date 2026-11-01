El Perú necesita una visión de crecimiento económico que vaya más allá de Lima y genere oportunidades sostenibles en todas las regiones. Para lograrlo, es indispensable impulsar la inversión privada, fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado y reconocer el papel estratégico de los empresarios en sectores esenciales para el bienestar de la población.

La salud, la educación, la infraestructura, la vivienda y la energía no son solo actividades económicas: son condiciones esenciales para elevar la productividad, cerrar brechas sociales y crear oportunidades de inversión y empleo formal. Allí donde existen servicios de calidad, conectividad, energía confiable y vivienda adecuada, también hay mayores posibilidades de desarrollar nuevos negocios y dinamizar las economías locales.

Desde la perspectiva empresarial, el primer desafío es transformar el potencial de las regiones en oportunidades concretas de inversión. El Perú cuenta con recursos, talento y ventajas competitivas capaces de impulsar actividades productivas en todo su territorio. Sin embargo, aprovechar ese potencial exige reglas claras, estabilidad jurídica, menos trabas administrativas y procedimientos de permisos ágiles y predecibles. La incertidumbre y la burocracia elevan los costos, retrasan proyectos y limitan la generación de empleo.

El segundo desafío es cerrar las brechas que frenan la competitividad. Las empresas difícilmente podrán desarrollarse si las comunidades carecen de infraestructura, servicios de salud oportunos, educación pertinente o energía suficiente. La inversión en estos sectores debe entenderse como una condición para el crecimiento, no simplemente como un gasto. En este esfuerzo, la colaboración entre el Estado y el sector privado puede acelerar proyectos, mejorar la gestión y ampliar la cobertura de los servicios, siempre con transparencia y resultados medibles.

El tercer desafío es lograr que las grandes inversiones generen mayores oportunidades para las economías regionales. Para ello, es necesario desarrollar proveedores locales, formar talento de acuerdo con las necesidades productivas de cada territorio y facilitar que las pequeñas y medianas empresas accedan al financiamiento, la tecnología y nuevos mercados. El crecimiento será más sólido y sostenible cuando sus beneficios se extiendan a toda la cadena productiva.

Finalmente, necesitamos una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos y fortalezca la confianza. Los empresarios tenemos la responsabilidad de invertir, innovar, generar empleo formal y contribuir al desarrollo de las comunidades. El Estado, por su parte, debe garantizar las condiciones necesarias para competir, emprender y ejecutar proyectos oportunamente. Se puede decir que no hay países subdesarrollados sino mal gestionados (Peter Drucker).