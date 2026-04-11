El debut literario de Yasser Zola está marcado por la venganza. Los personajes de “Cuerpos ajenos” (Dendro, 2025) se mueven bajo ese acto, para cometerlo o padecerlo, en atmósferas que rompen la normalidad y toman los contornos de lo extraño. Como bien lo señala en el título, el autor peruano coloca al cuerpo en el centro de su propuesta, como un campo del deseo homoerótico y de la culpa, con una capacidad de ampliar sus límites físicos y emocionales para buscar un efecto perturbador, el cual logra en la mayoría de los cuentos. Empieza con el cuerpo capturado de “Celda” y el cuerpo mutilado de “La boca” (uno de los más logrados), dos cuentos de la venganza contra figuras autoritarias, todavía en los parámetros de la realidad. Se desborda luego en “Marca”, con el tatuaje y la piel del protagonista transformadas de forma monstruosa y se animaliza en “El hombre sirena” e “Inicio” para llegar a sus respectivas venganzas. El cuerpo se difumina en una voz fantasmagórica en el terrorífico “Ruido” y en la del padre muerto de “La mano”, así como se reconstruye con las partes de otros cuerpos en la venganza de mujeres contra feminicidas y agresores en “Los otros”. Otro conflicto importante del libro de cuentos es la relación entre padres e hijos, una temática con que se abre y se cierra el libro, con un vínculo quebrado a partir de la incomprensión. Y la dicotomía más potente es la de la sexualidad de los personajes, un goce que suele estar manchado por la violencia. Para ser su primer libro, el narrador toma los riesgos de explorar la versatilidad de la prosa, con varios registros que, en su mejor momento, tienen un tinte más poético. Aunque las historias se salgan del marco de la cotidianidad (la inventiva de las situaciones más inusuales es una de sus grandes virtudes), hay algunos contextos actuales que se presentan, como la discriminación, el bullying, la violencia de género y social. Por supuesto que, como en toda ópera prima, hay aspectos por pulir, pero son detalles menores en cuanto a los logros de la publicación. Yasser Zola ha escrito un libro de cuentos extraños, con tramas inquietantes y una lucidez al momento de enfrentar las complejidades de sus personajes.