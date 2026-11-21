En la cumbre de APEC, celebrada en Shenzhen, Donald Trump afirmó que Estados Unidos se opone a cualquier regulación “globalista” que pretenda controlar o frenar la inteligencia artificial. Dijo que hay que vigilarla y manejar con cuidado sus elementos negativos. La contradicción es evidente: reconocer los riesgos y, al mismo tiempo, rechazar las reglas comunes para enfrentarlos. No es una amenaza imaginaria. OpenAI informó que durante una evaluación de ciberseguridad, algunos agentes sortearon controles destinados a aislarlos de internet y accedieron sin autorización a infraestructura informática. Lo describió como un incidente de seguridad y reconoció la necesidad de reforzar la alineación y las salvaguardas. Anthropic publicó experimentos sobre la posibilidad de que modelos pequeños de IA lleguen a a conectarse. Se trata de una proyección con pruebas y tendencias, no de una IA que se haya propagado por el mundo. No hay que paralizar la innovación, pero si establecer controles verificables, supervisión independiente, transparencia y cooperación internacional. Si los sistemas pueden actuar con creciente autonomía, la seguridad no puede depender solo de la voluntad de las empresas ni de la competencia entre potencias. Se trata del destino de la humanidad. La IA puede aportar enormes beneficios. Una tecnología capaz de producir daños de gran escala necesita reglas, no solo corregir sus fallas. Rechazar toda regulación es altamente irresponsable. La humanidad necesita gobernar esta transformación con inteligencia y responsabilidad para todos. No se trata solo de poder y dinero.