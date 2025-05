“Nuestro arte tiene valor y tiene derechos”, dijo hace algunos días un indignado Ramón García, recogiendo el sentir de sus colegas, ante un dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, aprobado por unanimidad, que propone una nueva Ley del Artista y de promoción de las actividades artísticas. El documento, que supuestamente, “busca actualizar el marco normativo para mejorar las condiciones laborales, económicas y de reconocimiento para los artistas peruanos”, pondría en peligro el derecho a recibir remuneración por la comunicación pública de obras audiovisuales; lo que sería un absoluto retroceso para los actores peruanos. Tras la justificada protesta del gremio artístico ante el intento de vulnerar sus derechos, el presidente de la citada comisión, el congresista Edgard Reymundo del Bloque Magisterial, salió al frente y emplazó a sus detractores asegurando que: “buscan mejorar sustancialmente la situación actual de los artistas y otros trabajadores del arte en el Perú y que no pretenden eliminar derechos ya establecidos”. Pero hay un viejo dicho que siempre hay que recordar, sobre todo en estos tiempos: “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”. Si los congresistas buscan mejorar la situación del artista peruano y en el caso puntual, no quieren quitar ningún derecho al gremio respecto a las regalías por ejecución audiovisual, ¿por qué poner en debate el tema? ¿Eso no genera desconfianza? Y además, en su comunicado de respuesta a sus detractores, el presidente de la comisión lo admite. “Comprendemos que la propiedad intelectual particularmente lo concerniente al Decreto Legislativo 822 y las regalías en el caso de los audiovisuales es un tema de vital importancia. Por ello, informamos que el dictamen está pendiente de debate en el pleno del Congreso En esta instancia la presidencia de la comisión presentará una propuesta que incluirá las observaciones de los artistas buscando restituir cualquier derecho que los artistas hayan podido considerar suprimido incluyendo explícitamente las regalías en audiovisuales”. Ante ese escenario, los representantes de Inter Artis Perú, institución de gestión colectiva que se encarga de recibir, administrar y distribuir las mencionadas regalías, han sido citados por la comisión el próximo 2 de junio, para sentar su posición sobre el dictamen y sobre todo, para defender sus derechos.