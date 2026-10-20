Dos de los más grandes fiascos de la política peruana de las últimas décadas son, sin duda, el expresidente Alejandro Toledo (preso); y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (libre, nadie sabe cómo), quienes de “paladines” de la decencia y la moralidad, de “abanderados” de la honestidad y el señalamiento a los corruptos y sinvergüenzas de otras tiendas e ideologías, pasaron a engrosar la infame lista de “uñaslargas” que han poblado nuestras entidades públicas.

Recordemos a Toledo, quien llegó al poder el 2001 supuestamente para curar al Perú tras los delitos y errores cometidos por el fujimorismo. La gente optó por darle la confianza en las urnas a pesar de que se sabía de su frivolidad, de sus vicios, de su hija no reconocida, de sus mentiras con vetas de mitomanía, de su esposa que siempre fue un lastre y de sus hermanos y cuñados angurrientos. Lo que le quedaba era honrar el encargo, pero ya vemos cómo terminó: primero como prófugo y más tarde como un inquilino más de la Diroes.

Tiene una sentencia por cobrar una millonaria coima de los corruptores brasileños que estuvieron por acá, lo que le permitió comprar casa en Las Casuarinas y oficina, y pagar las hipotecas de sus propiedades de Camacho y Punta Sal, además de vivir por años en Estados Unidos sin trabajar. Un ladrón y un sinvergüenza de aquellos, que ahora pide el indulto humanitario, algo que debería ser muy bien evaluado por los médicos, pues conociéndolo, no sería raro que una vez en libertad lo veamos con sus amigotes dándose la gran vida.

Un caso similar es el de Villarán, quien llegó a la alcaldía como la “guardiana” de la moralidad, la que desde su “decencia” determinaba quién era honesto y quién no en este país. Recordemos que ella y sus acólitos acusaban de ser parte de una mafia a quienes cuestionaban su deficiente gestión, cuando aún no se conocían sus corruptelas. Al final, tuvo que admitir que recibió plata de los brasileños que eran proveedores de la municipalidad, lo que al ser ella funcionaria pública, no era otra cosa que una vil coima.

Acá tenemos pues, el triste final de dos “iluminados”, de dos “predestinados” que supuestamente llegaron a la política para renovarla y adecentarla, pero que terminaron igual o peor que aquellos a quienes decían combatir con su implacable dedo acusador y los brazos cruzados en el pecho, como fue con Villarán en su campaña por el “no”, financiada por los mafioso brasileños que dicho sea de paso, acá la pasaron bien y jamás pagaron sus culpas por haberse comprado presidentes, gobernadores y alcaldes. Sólo en el Perú.