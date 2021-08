Aunque no es un secreto que cada vez más se va afirmando la rivalidad planetaria entre Estados Unidos de América y la República Popular China, también lo es que no han configurado la característica de una nueva Guerra Fría como la que registra la historia de las Relaciones Internacionales del siglo XX, entre EE.UU. y la exUnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas - U.R.S.S., luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y que pervivió hasta la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. En efecto, no existe entre Washington y Beijing un equilibrio en el poder militar internacional.

China aún no está en condiciones de disuadir a EE.UU. y esta sola realidad, confirma la hegemonía de occidente. China ha logrado un empoderamiento económico que es distinto. Esta realidad está determinada en parte porque a China no ha asumido como prioridad ser calificado como un país militarmente poderoso.

Ahora bien, la vulnerabilidad de EE.UU. por el atentado del 11S por Al Qaeda y la pandemia, han afianzado el mundo multipolar que no quería y en ese escenario mundial, ha aparecido otro actor, además de China y Rusia, como es el caso de India, que crece a pasos agigantados con serios indicadores de dar la hora en unas cinco décadas más.

Esta realidad ha afirmado el equilibrio del poder mundial solamente posible por su distribución. A pesar de la multipolaridad dominante en el mundo y de la práctica de la multilateralización por los Estados y otros actores del sistema internacional, EE.UU. sigue adelante como el hegemón del mundo, una realidad incuestionable.

A China por ahora no le interesa ingresar en la dinámica de la rivalidad militar con Washington sino solo con otros Estados a los que puede disuadir -Taiwán-, por eso no se involucra en los conflictos regionales o localizados que vemos en el mundo. Su actuación solo queda en el ámbito de las pugnas evitando la colisión que termine configurando circunstancias conflictuales que por supuesto nadie quiere. Finalmente, EE.UU. y China, tienen cada uno su marco de influencia, y no se van a sacar los ojos por terceros, si acaso creen que pueden controlar todo lo que está a su alrededor.