“Las comunicaciones emitidas pudieron ser más claras aún”, admitió hidalgamente Latina sobre la polémica generada tras haberse publicitado como “el canal del mundial” mientras millones de televidentes peruanos no piensan precisamente lo mismo. Y es que, meses antes del inicio de Qatar 2022, la televisora ya sabía que de los 64 partidos del mundial, solo iban a transmitir 32 en vivo y el resto en diferido; 24 horas después de realizados los cotejos. Pero algo falló, si la información estaba disponible, no era mejor hablar con claridad y decir que por contrato el canal iba dejar de emitir partidos importantes porque así estaban en las cláusulas. Antes de haberse iniciado el mundial no se debió haber reforzado esa información para que los hinchas no se cifren falsas expectativas. Para eso, Latina tiene programas deportivos especializados, noticieros, magacines,para que desde allí se repitiera una y otra vez cuál sería la programación mundialista. Al parecer, no se tomaron las decisiones correctas y ha tenido que intervenir el Indecopi ante los reclamos justificados de los televidentes. Según, la nota de prensa enviada por Latina: “Esta es la mecánica del contrato para este mundial, establecido por la FIFA para Perú y varios países de la región, máxima autoridad administrativa del fútbol y organizador de la Copa Mundial. De cara a la fase final del mundial, a través de nuestros canales estamos comunicando que se emitirán en directo 5 de los 8 partidos de octavos de final, 3 de los 4 de cuartos, y también las dos semifinales y la final”. En tiempos de plataformas en streaming que cobran mensualmente por sus servicios, no sería nada raro que en los próximos mundiales una de esas poderosas compañías que invierten millones en películas, podrían comprar los derechos y luego negociar con los de señal abierta. El negocio televisivo viene cambiando radicalmente desde hace algunos años y hay que estar preparados para lo que se viene. Regresando a la intervención del Indecopi, este ha ordenado al canal de Jesús María que no se publicite como “el canal del mundial” considerado que es “publicidad engañosa” y están evaluando una fuerte sanción económica. Todo lo que Latina se hubiera evitado, si desde el inicio hablaba claro y así como promocionaba la transmisión de Qatar 2022, decía a la vez que no se incluían todos los partidos en vivo. Siempre decir la verdad evitará muchos problemas.