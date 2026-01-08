El candidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, demostró ayer que la izquierda peruana sigue siendo cavernaria, cerrada, macondiana, intransigente y muy alejada de cualquier noción válida de estado de derecho y libertad, pues el caballero –amigo, correligionario y abogado de Guillermo Bermejo–, insiste en asegurar que en Venezuela sí hay democracia, y que más bien en el Perú tenemos “presos políticos” como los golpistas Pedro Castillo, Aníbal Torres y la prófuga Betssy Chávez.

Se puede entender que alguien cuestione la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para arrestar y llevar ante la justicia de Nueva York al tirano Nicolás Maduro. Varios países democráticos lo han hecho, a pesar de que no existía otra forma de sacar del poder a este sujeto. Esos que hablan de que había que insistir en la vía del “diálogo”, deberían explicar cómo se conversa y negocia con un carnicero que está al frente de una dictadura de 26 años que mata, roba y desconoce resultados de elecciones. En fin.

Pero volviendo a Atencio, quien ayer fue entrevistado por Milagros Leiva en el programa Siempre a las Ocho, de El Comercio, alucinante que alguien que aspira a ser presidente del Perú siga con posturas fracasadas y salga dispuesto a hablar de “democracia” en Venezuela, y que insista como “discurso” en los delitos y excesos del gobierno del fallecido Alberto Fujimori, que dejó el poder hace 25 años. ¿Este señor no sale a la calle?, ¿no ve el drama de los migrantes que dejaron su país huyendo del chavismo?, ¿cree que esa gente está acá haciendo turismo?

Pero no solo eso. Ha pedido que se indulte a los golpistas Castillo, Torres y Chávez. Los ha llamado “presos políticos” O sea que para Atencio estos condenados por la justicia merecen el perdón a pesar de haber tratado de adueñarse del país, acabar con la separación de poderes, ejecutar detenciones arbitrarias y convocar a una asamblea constituyente sin el menor respaldo legal. El caballero ve “democracia” en Venezuela, y “dictadura” en el Perú. ¿De dónde sacó Bermejo al candidato presidencial de su partido? Es una vergüenza.

Insólito y surrealista que alguien con esas distorsiones en la cabeza, pretenda ser presidente. El hombre es un meme, pero sale a pedir el voto de los ciudadanos para supuestamente sacar adelante un país con problemas muy serios –como los de inseguridad, educación y salud–, que deben ser atendidos por gente responsable y que sepa al menos dónde esta parada. Ponerse al frente del Perú no es lo mismo que hablar cualquier disparate en una asamblea sindical o en una plazuela con Bermejo al costado. Por favor.