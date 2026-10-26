Está previsto que este miércoles 28 la presidenta Keiko Fujimori viaje a El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele, quien con excesos debidamente denunciados, ha logrado poner orden en su caótico país con una política de mano de hierro contra las pandillas de salvajes llamadas “maras”, que tiene como componente importante la aplicación de un duro régimen carcelario que para muchos es un modelo a seguir en toda la región, afectada por feroces criminales.

El viaje tendrá sentido si en poco tiempo los peruanos vamos a ser testigos de los importantes cambios que se necesitan en nuestro sistema penitenciario, ese que hace poco ha dado muestras de su estado de descomposición al hacerse público que los detectores de metales que deberian funcionar en el penal de Trujillo, uno de los que más atención debería merecer por estar en la que quizá sea la región más violentas del país, no funcionaban desde hace tres años para impedir el ingreso de armas y celulares.

Esto no puede ser “un error” o una situación generada de la “burocracia” que impide reparar o renovar equipos fuera de servicio. Lo que ha existido acá por décadas es falta de voluntad política para poner orden y también complicidad con el delito. Si todos los días vemos que en los aeropuertos hay máquinas que detectan hasta monedas, llaveros y zapatos con punta de metal, ¿por qué no es posible que en las cárceles se instale un sistema de detección de metales dotado de tecnología de estos tiempos? Eso no es falta de plata.

De nada valdrá este viaje de la presidenta Fujimori si solo es para tomarse fotos con Bukele, el personaje de moda que los candidatos a lo que sea y los políticos con floja popularidad quieren mostrar a su lado como “evidencia” de que son capaces de aplicar también mano dura contra lacras como las que tenemos acá en el Perú, dedicadas al sicariato, la extorsión, el robo y el secuestro, y a hacer lo que les dé la gana desde las cárceles a pesar de estar bajo arresto.

Todo seguirá igual con o sin viaje a El Salvador, si desde Palacio de Gobierno no hay voluntad de recuperar la autoridad en los penales, con los rigores que la ley permite. Llevamos varias décadas y varios gobiernos que han visto pasar este grave problema sin ser capaces ni siquiera de colocar detectores de metales que funcionen y bloqueadores de celulares eficientes, muy aparte de implementar la reforma que necesita en sistema penitenciario ¿Cuánto cuesta esto? Muy poco si se compara con el beneficio que traería al país.