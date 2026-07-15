Cuando un gobierno se encuentra en sus últimos días de gestión, cada decisión adquiere un peso especial. No solo porque marcará el cierre de un mandato, sino porque puede dejar un precedente institucional para el futuro. En ese contexto, las recientes declaraciones del presidente José María Balcázar sobre la posibilidad de un indulto a Pedro Castillo no pueden pasar inadvertidas. Señalar que esta opción “está en estudio” basta para abrir un debate que trasciende lo político y se instala en el terreno del respeto al Estado de derecho.

El indulto es una facultad constitucional de enorme trascendencia. Precisamente por su naturaleza excepcional, su ejercicio está sujeto a límites jurídicos y no puede convertirse en una herramienta para resolver coyunturas políticas o favorecer afinidades personales. Su utilización exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento legal y el respeto irrestricto al debido proceso.

En el caso del golpista Pedro Castillo, la discusión jurídica resulta determinante. Mientras no exista una sentencia firme, los mecanismos como el indulto o el derecho de gracia no son aplicables en los términos previstos por la legislación vigente. Pretender una interpretación distinta no solo abriría un complejo debate legal, sino que expondría al Estado a cuestionamientos sobre el uso de una prerrogativa presidencial fuera de los límites que la propia Constitución establece.