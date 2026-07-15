Un incendio se registró en el tercer nivel de un edificio de cinco pisos del condominio Derrama Magisterial, ubicado en el distrito de Víctor Larco Herrera. Los bomberos actuaron oportunamente y lograron controlar el siniestro, que no dejó personas heridas, pero sí cuantiosas pérdidas económicas.

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De acuerdo con el reporte de emergencia del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (Coep), el fuego se originó aproximadamente a las 6:45 a. m. en el tercer nivel del inmueble. Se desconoce que originó el fuego, pero se maneja la hipótesis de un cortocircuito.

Para atender la emergencia fueron movilizadas unidades de Rescate N.° 26 de Trujillo y la Máquina Contra Incendios N.° 244 de Víctor Larco Herrera, quienes trabajaron de manera coordinada y eficiente para controlar el siniestro.