La vivienda del futbolista Lamine Yamal, figura de la selección de España, fue blanco de un intento de robo durante la madrugada de este miércoles, pocas horas después de la victoria por 2-0 sobre Francia en el Mundial.

Un portavoz de los Mossos d’Esquadra, la Policía de Cataluña, confirmó que se registró una tentativa de robo en un domicilio ubicado en Esplugues de Llobregat, en la periferia de Barcelona. No obstante, la institución evitó identificar al propietario por motivos de privacidad.

Medios locales vinculan el inmueble con Lamine Yamal

De acuerdo con el diario La Vanguardia, la vivienda corresponde al delantero del FC Barcelona y de la selección española.

Según esa información, dos personas con pasamontañas treparon el muro de la propiedad con la aparente intención de ingresar al inmueble. Sin embargo, fueron detectadas por el personal de seguridad privada y escaparon antes de concretar el robo.

El hecho ocurrió cuando ya había concluido el encuentro en el que España derrotó a Francia, resultado en el que Lamine Yamal tuvo participación al provocar el penal que abrió el marcador.

Una residencia conocida en Barcelona

La Vanguardia también indicó que la propiedad es conocida porque anteriormente perteneció al exfutbolista Gerard Piqué y a la cantante colombiana Shakira, cuando ambos residían en Barcelona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre daños materiales en la vivienda.

La Policía mantiene abierta la investigación

Los Mossos d’Esquadra informaron además que investigan un robo con fuerza registrado en otra vivienda cercana al domicilio donde ocurrió la tentativa.

Las autoridades continúan realizando diligencias para identificar a los responsables y determinar si ambos hechos guardan relación.

Los robos a viviendas de futbolistas se han registrado con frecuencia en España durante los últimos años. Entre las víctimas figuran jugadores como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal.