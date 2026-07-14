La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el número real de personas contagiadas con ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría ser entre dos y cuatro veces mayor que las cifras oficiales reportadas por las autoridades sanitarias.

La estimación fue dada a conocer por Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias de la OMS, durante una conferencia de prensa.

“Según nuestras proyecciones, estimamos que la magnitud de la epidemia representa al menos de dos a cuatro veces el número de casos registrados”, señaló el funcionario.

Brote supera los 1.960 contagios y 700 fallecidos

De acuerdo con los datos oficiales de la República Democrática del Congo, el brote de fiebre hemorrágica, declarado a mediados de mayo, ha dejado más de 1.960 personas infectadas y más de 700 fallecidos.

El virus fue detectado inicialmente en la provincia de Ituri, ubicada en el noreste del país y fronteriza con Sudán del Sur y Uganda.

Posteriormente, la enfermedad se propagó hacia las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uele, además de registrarse 20 casos en Uganda, según la información difundida por la OMS.

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Uno de los brotes más grandes registrados

Tras una visita al este de la República Democrática del Congo, Ihekweazu calificó la situación como una de las más preocupantes registradas por la organización.

“Se trata ya del tercer brote de ébola más importante jamás registrado y del que ha experimentado la progresión más rápida en un solo mes entre todos los que hemos gestionado”, afirmó.

La OMS pide acelerar la respuesta sanitaria

Aunque el seguimiento de contactos alcanza actualmente cerca del 80 %, la OMS considera que la epidemia continúa avanzando más rápido que las acciones implementadas por las autoridades nacionales y los organismos internacionales.

El funcionario insistió en la necesidad de reforzar la detección temprana de casos, acelerar el rastreo de contactos y garantizar que los centros de salud sean accesibles y cuenten con la confianza de las comunidades afectadas.

“Debemos detectar los casos antes. Debemos reforzar y acelerar la búsqueda de contactos. Debemos velar por que los centros de salud sean accesibles, seguros y merecedores de la confianza de las comunidades a las que sirven”, concluyó.