El número de víctimas mortales por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 4.561, de acuerdo con el más reciente balance difundido por las autoridades. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra aumentó en 71 personas respecto al reporte anterior.

El informe oficial también mantiene en 16.740 el número de heridos y en 17.907 la cantidad de personas que perdieron sus viviendas. Los datos fueron difundidos por Jorge Rodríguez a través de sus redes sociales.

#ÚLTIMAHORA | El balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela asciende a 4.561 pic.twitter.com/hFtaJHW111 — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 13, 2026





Miles de familias continúan recibiendo asistencia

Las autoridades informaron que 128.324 familias han recibido apoyo desde el inicio de la emergencia. Asimismo, señalaron que 20.231 personas permanecen alojadas en 107 campamentos temporales instalados principalmente en escuelas de Caracas, Miranda y La Guaira.

La Guaira continúa siendo la región más afectada por los movimientos sísmicos. En esa zona se concentran gran parte de las acciones de asistencia y recuperación.

Como parte del proceso de recuperación, el Gobierno venezolano puso en marcha un censo biométrico para determinar la cantidad de viviendas que deberán construirse para atender a las familias damnificadas. De manera preliminar, las autoridades estiman que serán necesarias alrededor de 25.000 unidades habitacionales.

Además, Jorge Rodríguez anunció el último sábado que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas durante esta semana. Sin embargo, no precisó la fecha ni los lugares donde se realizará esa distribución.





Continúan las réplicas tras el doble sismo

Desde el 24 de junio se han registrado 1.254 réplicas relacionadas con el doble terremoto, según el reporte oficial. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica en las zonas afectadas.

Una de las réplicas más recientes ocurrió la mañana del viernes con un sismo de magnitud 3,9 ubicado a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. El movimiento generó evacuaciones preventivas en edificios y momentos de preocupación entre la población.