Siete personas fallecieron durante la madrugada de este martes en un accidente de tránsito registrado en el centro de Santiago de Chile, luego de que una camioneta chocara contra un bus del transporte público mientras presuntamente intentaba escapar de un control policial. Las autoridades de Seguridad Pública confirmaron el incremento de víctimas fatales, después de que la Fiscalía chilena reportara inicialmente cinco fallecidos.

El vehículo en el que se trasladaban las víctimas terminó impactando contra una unidad de transporte urbano en el barrio Franklin, al sur de la capital chilena. Tras la colisión, ambos vehículos chocaron contra una farmacia y un poste de electricidad, para luego incendiarse, según imágenes difundidas en redes sociales.

Una grúa retiró el bus RED involucrado en el accidente que dejó cinco fallecidos en la intersección de Santa Rosa con Franklin, en Santiago. En el lugar se puede observar la camioneta siniestrada mientras continúan las diligencias de la SIAT para esclarecer la dinámica del… pic.twitter.com/K7cYcY0dJv — AgenciaUno (@agenciaunochile) July 14, 2026





Investigación en curso

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, un grupo de personas se encontraba consumiendo bebidas en la vía pública cuando habría advertido la presencia de agentes policiales. Luego de ello, los ocupantes subieron a una camioneta y emprendieron la marcha, lo que dio inicio a la presunta fuga que terminó con el choque.

Las víctimas eran cinco hombres y dos mujeres que viajaban dentro del vehículo siniestrado. El representante del Ministerio de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, señaló que los familiares deberán acudir al Servicio Médico Legal para realizar la identificación correspondiente.

La Fiscalía Centro Norte continúa con las diligencias para establecer las circunstancias del accidente y confirmar la identidad de los fallecidos. El jefe de Flagrancia de dicha fiscalía, Fernando Ruiz, informó que los ocupantes serían de nacionalidad venezolana, aunque precisó que la confirmación dependerá de los procedimientos respectivos.

“Según la información que ha recopilado personal de Carabineros en el lugar, basado en la entrevista a familiares, serían todas de nacionalidad venezolana”, declaró Ruiz.

Conductor del bus fue rescatado

El accidente también involucró a un autobús de la red pública de transporte de Santiago, cuyo conductor logró salir con vida del impacto. Según medios locales, un transeúnte intervino para ayudar a rescatarlo tras la colisión.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar el incendio y atender la situación generada por el choque entre ambos vehículos. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la secuencia exacta de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.