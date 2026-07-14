El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó una indemnización de 5,6 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, según consta en un documento judicial divulgado este martes.

El desembolso corresponde al fallo emitido por un jurado civil que declaró a Trump responsable de agresión sexual y difamación contra la periodista y escritora.

La defensa de Carroll confirma el pago

La abogada de E. Jean Carroll, Roberta Kaplan, confirmó que la indemnización ya fue entregada a su representada.

“Hace tres años, de manera unánime, un jurado de nueve personas encontró al presidente Trump responsable de agredir sexualmente y difamar a E. Jean Carroll”, señaló Kaplan en un comunicado.

La representante legal añadió que la escritora recibió el monto fijado por el jurado.

“Hoy, nos complace informar que ella ha recibido la indemnización que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto”, indicó.

La Corte Suprema rechazó revisar la apelación

El pago se produce después de que, a finales de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la apelación presentada por Trump contra el veredicto emitido en mayo de 2023.

Con esa decisión, quedó firme la resolución judicial que obligaba al mandatario a indemnizar a Carroll.