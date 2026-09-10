En democracia, las reglas del juego no pueden conocerse después de que termine el partido. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones parece caminar peligrosamente hacia ese escenario con una controversia que involucra a cerca de un centenar de alcaldes en todo el país.

El candidato a la alcaldía de Lima Carlos Bruce ha puesto el dedo en la llaga al advertir que 14 partidos no participarían en el debate organizado por el JNE en la capital si el organismo electoral no precisa si entregará las credenciales de alcalde a un candidato que ya ejerció ese cargo durante el periodo anterior. “Si hasta el viernes no se pronuncian no vamos a participar”, ha advertido. Más allá de la posición política de Bruce y de las organizaciones que lo respaldan, la pregunta que plantea es legítima y no puede seguir flotando en el aire.

El problema es conocido: alrededor de cien burgomaestres pretenden postular en las próximas elecciones como primeros regidores y, eventualmente, podrían terminar nuevamente en el sillón municipal. Es lo que se ha bautizado como “reelección encubierta”. Y aquí aparece la pregunta: ¿puede alguien que ya fue alcalde volver a ocupar el cargo por una vía indirecta si su lista gana y se produce una determinada circunstancia?

El presidente del JNE, Roberto Burneo, ya ha señalado que un alcalde en ejercicio puede participar en las próximas elecciones municipales. Bien. Pero eso resuelve solo una parte del problema. Lo que sigue sin respuesta es precisamente lo que más interesa a los electores y candidatos: ¿qué ocurrirá después de la elección?

Si la tesis es que el organismo electoral esperará a que ocurra un caso concreto —que una organización gane una elección municipal, que no tenga candidato a alcalde y que su primer regidor sea quien ya gobernó ese municipio— para recién decidir si corresponde entregarle la credencial de burgomaestre, estaríamos ante una peligrosa inversión de las reglas. Primero se vota y después se descubre qué significa el voto.

Por eso, el pleno del JNE tiene que pronunciarse cuanto antes, de manera clara, firme y definitiva.